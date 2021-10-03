"Дикари": болельщики "Карпат" готовили шашлык прямо на стадионе (видео)
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Некоторые болельщики "Карпат" "отличились" на матче любимой команды.
В Тик-Ток набирает популярность видео, на котором болельщики "Карпат" готовят шашлык прямо на стадионе.
Данное видео разместил на своей страничке блогер Сергей Бунда.
На кадрах видно, как группа болельщиков перед началом встречи решила приготовить шашлык. Действие проходило перед матчем львовской команды на стадионе "Украина" во Львове. Пока активные фаны пели свои кричалки, за воротами развивалось еще одно интересное событие — пикник.
@sergiy.bunda
А ви за який клуб України вболіваєте?😂🔥💚 Я за Карпати Львівські! ##ukraine ##football ##тренды♬ оригінальний звук - Сергій Бунда
К слову, karpaty.lviv в Тик-Ток не осудили поступок болельщиков, которые наплевали на всевозможные правила, но и даже пошутили написав: "Приятного аппетита" под постом с видео.
Однако большинство болельщиков высказались против поведения "шашлычников". Видео собрало немало гневных комментариев: "Дикари", "Быдло", "Это ж не пикник, на стадионе нельзя жечь", Футбол дикий, фаны тоже.
Отметим, "Карпаты" на данный момент выступают в Лиге А во Втором дивизионе и идут на второй позиции в первенстве.
Ранее "Телеграф" сообщал о массовой драке на стадионе во время матча Первой лиге.
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