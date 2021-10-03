Укр

"Дикари": болельщики "Карпат" готовили шашлык прямо на стадионе (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Шашлыки на стадионе "Украина" Новость обновлена 03 октября 2021, 10:52
Шашлыки на стадионе "Украина"

Некоторые болельщики "Карпат" "отличились" на матче любимой команды.

В Тик-Ток набирает популярность видео, на котором болельщики "Карпат" готовят шашлык прямо на стадионе.

Данное видео разместил на своей страничке блогер Сергей Бунда.

На кадрах видно, как группа болельщиков перед началом встречи решила приготовить шашлык. Действие проходило перед матчем львовской команды на стадионе "Украина" во Львове. Пока активные фаны пели свои кричалки, за воротами развивалось еще одно интересное событие — пикник.

@sergiy.bunda

А ви за який клуб України вболіваєте?😂🔥💚 Я за Карпати Львівські! ##ukraine ##football ##тренды

♬ оригінальний звук - Сергій Бунда

К слову, karpaty.lviv в Тик-Ток не осудили поступок болельщиков, которые наплевали на всевозможные правила, но и даже пошутили написав: "Приятного аппетита" под постом с видео.

"Карпаты" пожелали приятного аппетита шашлычникам на стадионе
"Карпаты" пожелали приятного аппетита шашлычникам на стадионе

Однако большинство болельщиков высказались против поведения "шашлычников". Видео собрало немало гневных комментариев: "Дикари", "Быдло", "Это ж не пикник, на стадионе нельзя жечь", Футбол дикий, фаны тоже.

Болельщики высказались против пикника на стадионе
Болельщики высказались против пикника на стадионе
Фанат раскритиковал шашлычников на трибунах
Фанат раскритиковал шашлычников на трибунах

Отметим, "Карпаты" на данный момент выступают в Лиге А во Втором дивизионе и идут на второй позиции в первенстве.

Турнирное положение команд во Второй лиге
Турнирное положение команд во Второй лиге

Ранее "Телеграф" сообщал о массовой драке на стадионе во время матча Первой лиге.

Теги:
#Футбол #ФК Карпаты #Вторая лига #Шашлыки
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