У Усика мало времени: Фьюри, высмеивая Роналду, проговорился об окончании карьеры

"Цыганский король" уже думает об окончании карьеры.

Британский боксер-супертяж, чемпион мира по версиям WBC и The Ring Тайсон Фьюри, который в ночь на 10-е октября будет защищать пояса в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером, рассказал, что ему предстоит провести еще 2 боя.

Об этом он поведал в интервью The Sun.

33-летний Фьюри также сообщил, что мечтает провести поединок в Манчестере на "Олд Траффорд". Чемпион отметил, что в Манчестере у него есть конкурент — Криштиану Роналду, который летом перебрался в местный "Ман Юнайтед", и город для них двоих слишком мал. "Цыганский Король" также высмеял "чудовищные условия", в которых проживет португалец, ведь недавно из-за ситуации с топливом в Великобритании водитель CR7 не смог за 7 часов заправить авто Криштиану. Поэтому Фьюри сам живет не в Манчестере, а в Моркаме (город в северо-западной Англии).

"У меня осталось 2 боя, но я хотел бы вернуть титул чемпиона мира в Манчестер. Я очень рад, что Роналду вернулся на "Олд Траффорд", но этот город недостаточно велик для нас обоих. У нас в Моркаме не бывает очередей за бензином, у нас вообще не бывает пробок", — заявил Фьюри.

"Телеграф" напоминает, что Усик обязан провести реванш с Энтони Джошуа. В случае победы украинец может встретиться с победителем боя Фьюри — Уайлдер, однако будет ли организован такой поединок в ближайшее время неизвестно.

Ранее букмекеры оценили шансы Тайсона и Деонтея в их противостоянии 10 октября.