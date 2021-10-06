Украинка Хоменец в битве за медаль ЧМ поборола россиянку (видео)

Украинцы добыли первые медали на чемпионате мира-2021 по борьбе.

На чемпионате мира по борьбе в Осло (Норвегия), перед стартом которого вспыхнул скандал вокруг российской делегации, копилка сборной Украины пополнилась двумя наградами.

18-летняя украинка Александра Хоменец выиграла "бронзу" в весовой категории до 55 кг, победив в малом финале россиянку Ольгу Хорошавцеву со счетом 10:8. На пути к медали на дебютном ЧМ Александра проиграла Цугуми Сакурай из Японии (4:10), однако из-за последующего успеха соперницы украинка получила второй шанс. Сначала Хоменец поборола полячку Роксану Засину (8:6), а затем дело дошло и до дуэли с опытной россиянкой.

Видео схватки Хоменец — Хорошавцева:

Добавим, что первую медаль на ЧМ Украине принес Магомед Закариев, который выиграл "бронзу" в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. Магомед в малом финале победил белоруса Александра Гуштына со счетом 9:3. На чемпионате мира Закариев победил представителя Коста-Рики Максвелла Гариту (10:3), затем он оказался сильнее за турка Сулеймана Карадениза (6:3). В полуфинале украинец допустил осечку в поединке с будущим пятикратным чемпионом мира россиянином Абдулрашидом Садулаевым (0:11).

Отметим, это первая медаль для Закариева на таком уровне.

Видео боя Закариев — Гуштын:

Отметим, ЧМ по борьбе завершится в столице Норвегии 8 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский борец Жан Беленюк решил продать свою олимпийскую медаль ради благотворительности.