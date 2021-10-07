Укр

Календарь матчей чемпионата Украины на 2021 год

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Болельщики на стадионе Новость обновлена 07 октября 2021, 13:47
Болельщики на стадионе

Большой футбол в Украине будет продолжаться до середины декабря.

В 2021 году в чемпионате Украины, где недавно в центральном поединке первого круга сошлись "Динамо" — "Шахтер", осталось сыграть еще 8 туров. Последние в году поединки будут сыграны 11 декабря (базовая дата). Возобновится первенство в феврале 2022 года.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Календарь матчей чемпионата Украины в 2021 году

Календарь матчей 11-го тура УПЛ
Календарь матчей 11-го тура УПЛ
Календарь матчей 12-го тура УПЛ
Календарь матчей 12-го тура УПЛ
Календарь матчей 13-го тура УПЛ
Календарь матчей 13-го тура УПЛ
Календарь матчей 14-го тура УПЛ
Календарь матчей 14-го тура УПЛ
Календарь матчей 15-го тура УПЛ
Календарь матчей 15-го тура УПЛ
Календарь матчей 16-го тура УПЛ
Календарь матчей 16-го тура УПЛ
Календарь матчей 17-го тура УПЛ
Календарь матчей 17-го тура УПЛ
Календарь матчей 18-го тура УПЛ
Календарь матчей 18-го тура УПЛ

"Телеграф" напоминает, что действующим победителем чемпионата Украины по футболу является киевское "Динамо", которое добыло первое за долгое время чемпионство только после прихода румынского тренера Мирчи Луческу, который до этого 12 лет тренировал донецкий "Шахтер". В сентябре из-за скандальных высказываний специалиста вандалы осквернили "звезду" Мистера в Донецке у "Донбасс-Арены". Недавно с критикой Луческу выступил бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, который спустя долгое время впервые ответил на слова румынского тренера.

Добавим, что "Шахтер" выиграл первый трофей в сезоне в отечественном футболе, победив "Динамо" в игре за Суперкубок Украины-2021.

Теги:
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