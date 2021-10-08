Укр

Испания - Франция: где и когда смотреть финал Лиги наций

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Финал четырех Лиги наций Новость обновлена 08 октября 2021, 15:51
Финал четырех Лиги наций

В Лиге наций будет сыгран решающий матч.

В ближайшее воскресенье, 10 октября, определится победитель второго розыгрыша турнира для европейских топ-сборных — Лиги наций УЕФА. Финальный матч турнира Испания — Франция можно будет посмотреть на каналах медиа группы "Украина".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В прямом эфире в Украине игру Испания — Франция можно посмотреть на телеканале "Футбол 1". Кроме того, на ТК "Футбол 3" будет доступна альтернативная трансляция встречи "FAN TALK". В сети официальная трансляция игры будет показана на сервисе oll.tv (требуется подписка), а у нас на сайте в текстовом онлайне оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов.

Матч Испания — Франция состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, поединок за 3-е место Лиги наций Италия — Бельгия состоится также 10 октября, но начнется в 16:00 по киевскому времени. Эта игра пройдет в Турине на "Ювентус Стэдиум" и будет транслироваться в Украине на ТК "Футбол 1".

"Телеграф" напоминает, что в первом полуфинале Испания выбила Италию (1:2), а во втором — Франция добыла волевую победу над Бельгией (2:3).

Теги:
#Футбол #Сборная Франции #Сборная Испании #Лига Наций
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