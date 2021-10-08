Испания - Франция: букмекеры дали неоднозначный прогноз на финал Лиги наций

Специалистам было тяжело выделить фаворита.

Аналитики с трудом определили фаворита финального матча второго розыгрыша Лиги наций УЕФА, в котором сойдутся сборные Испании и Франции. Специалисты в финале, который можно посмотреть по ТВ в Украине, отдают небольшое предпочтение действующим чемпионам мира — французам.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

По мнению специалистов, небольшое преимущество будет у французов, на которых можно сделать ставку с коэффициентом 2,60. В то же время успех номинальных хозяев оценивается в 2,95, а ничья — в 3,25. Добавим, что аналитики считают, что вероятнее всего, встреча в основное время завершится со счетом 1:1 (6,40), а победитель будет определен в серии послематчевых пенальти (10,00).

Прогноз букмекеров на финал Лиги наций Испания — Франция (данные за 8 октября):

Пари-Матч: (победа Испании 2,95 — ничья 3,25 — победа Франции 2,60)

Матч Испания — Франция состоится в воскресенье, 10 октября, в Милане (Италия) на стадионе "Джузеппе Меацца", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, Испания на пути в финал выбила Италию (1:2), а французы оказались сильнее за Бельгию (2:3).