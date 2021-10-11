Укр

Два украинца сыграют в верхней сетке крупнейшего турнира по Dota 2

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
The International по дисциплине Dota 2 Новость обновлена 11 октября 2021, 18:17
The International по дисциплине Dota 2

В Бухаресте завершился групповой этап The International по дисциплине Dota 2. По его итогам в верхнюю сетку турнира вышли Invictus Gaming, OG, T1, PSG.LGD, Secret, Vici Gaming, а также оба представителя СНГ Virtus.pro и Team Spirit, спонсором которых является ведущий киберспортивный букмекер Parimatch. Все эти команды уже заработали минимум по 800 тысяч долларов, но впереди их ждут еще более крупные суммы. Напомним, что призовой фонд составляет более $40 млн, из которых $18,2 млн получит победитель.

Важно отметить, что в составе Team Spirit выступают два игрока из Украины, единственные представители страны на этом турнире.

Мирослав Miroslaw Колпаков
Мирослав Miroslaw Колпаков
Илья Yatoro Мулярчук
Илья Yatoro Мулярчук

Уже 12 октября утром им предстоит сыграть против Invictus Gaming из Китая.

На сайте Parimatch все фанаты уже сейчас могут зарядить свой прогноз на предстоящий поединок.

The International — крупнейший киберспортивный турнир не только по Dota 2, но и во всей игровой индустрии. Текущие соревнования десятые – юбилейные. За этим событием каждый день следят миллионы фанатов киберспорта. Не пропусти трансляции на Twitch и болей за свои любимые команды!

Ситуация с Covid-19 в Украине ухудшается
Здоровье
Готовимся к локдауну? Что не так с темпами заболевания коронавирусом в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ситуация с Covid-19 в Украине ухудшается
Готовимся к локдауну? Что не так с темпами заболевания коронавирусом в Украине
Дата публикации
Категория
Газ потянет за собой рост цен на все
Подорожает почти все: как рост цен на газ ударит по кошелькам украинцев
Дата публикации
Категория
Поезд
В Украине вводят ограничения на поездки между областями: кого это коснется
Дата публикации
Категория
Украина окажется под влиянием циклона
Готовим зонтики: Украину на этой неделе накроют дожди и мокрый снег
Дата публикации
Категория
С нардепом прощались в помещении филармонии
В Чернигове попрощались с нардепом Антоном Поляковым: без скандалов не обошлось (фото, видео)