Сборная Украины установила печальный антирекорд

Оборона сборной Украины трещит по швам.

Сборная Украины в матче отбора на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1) обновила собственный антирекорд по количеству игр с пропущенными мячами.

Об этом сообщает sport.ua.

Согласно статистике, "Желто-синие" довели данную серию до 10 игр подряд, что является антирекордом команды. Печальная серия длится с 13 июня 2021 года, когда наша команда была повержена Нидерландами на чемпионате Европы-2020 (2:3). С того времени украинские вратари как минимум раз за игру вынимали мяч из сетки своих ворот.

Последний раз сборная Украины не пропускала в товарищеской игре с Кипром (4:0). Предыдущий антирекорд принадлежал команде образца 2010/11 годов. Тогда неудачная серия длилась 9 матчей подряд.

Антирекордные серии сборной Украины:

Антирекордные серии сборной Украины

"Телеграф" напоминает, что исправить положение дел в отборочной группе украинские футболисты смогут 16 ноября в решающей гостевой игре квалификации на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.