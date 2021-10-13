Укр

ФИФА готовит революцию в футболе касательно офсайда

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Боковой арбитр Новость обновлена 13 октября 2021, 17:55
Боковой арбитр

В определении офсайда хотят полностью убрать человеческий фактор.

Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, ныне возглавляющий департамент Международной федерации футбола (ФИФА) по развитию игры заявил, что в будущем у боковых рефери заберут возможность определять положение вне игры. Даже сейчас с введением VAR (система видеопомощи рефери) это правило создает немало спорных ситуаций.

Приоткрыл занавес касательно нововведения Венгер в комментарии для marca.

По словам Венгера, у ФИФА есть некоторое наработки, которые вскоре могут позволить автоматически определять офсайд в игре миллионов без помощи линейный арбитров. Таким образом, в футболе значительно уменьшится количество спорных ситуаций, а также исчезнут паузы, из-за которых часто критикуют систему VAR.

"В судействе нас ждет немало сюрпризов. Я должен пока все держать в секрете, однако технологии помогут нам достаточно точно определять офсайд. В обозримом будущем положение вне игры можно будет зафиксировать автоматически с точностью до сантиметров," — заявил Венгер.

Ожидается, что уже на ЧМ-2022 в Катаре, куда очень хочет попасть сборная Украины, будет тестироваться система автоматического определения офсайда.

Теги:
#Футбол #Арсен Венгер #ФИФА
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