Укр

"Днепр-1" - "Колос": прямая трансляция матча (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
19
"Днепр-1" - "Колос" Новость обновлена 16 октября 2021, 11:52
"Днепр-1" - "Колос"

"Днепр-1" попытается дома обыграть "Колос".

В субботу, 16 октября, "Днепр-1" в рамках 11-го тура чемпионата Украины, который пройдет без одного матча из-за вспышки коронавируса, принимает "Колос". В этой статье ближе к началу поединка будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Колос":

Перед этой игрой "Днепр-1" (19 очков) занимает 5-е место в турнирной таблице и в случае успеха ворвется в четверку или даже тройку лучших команд первенства. "Колос", в свою очередь, с 11 баллами барахтается на 11-й позиции в чемпионате и явно попытается улучшить свое положение в лиге. Встреча команд состоится на "Днепр-Арене", начало поединка — в 19:30 по киевскому времени. Добавим, судить поединок доверили бригаде рефери во главе с Юрием Ивановым.

Турнирное положение команд в УПЛ после 10-го тура:

"Телеграф" напоминает, что 11-й тур УПЛ стартовал в пятницу матчем "Шахтер" — "Заря", который подарил любителям футбола сразу 7 голов. С расписанием, результатами и видеообзорами всех игр 11-го тура ЧУ 2021/22 можно ознакомиться у нас на сайте.

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Колос #ФК Днепр-1
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