Боксера унесли на носилках после удара 19-летнего "Генерала" (видео)

Боксерский поединок в Мексике едва не завершился трагедией.

В ночь на 17 октября в мексиканском Канкуне состоялся большой вечер профи-бокса с участием непобедимого украинца Тараса Шелестюка, который вернулся на ринг досрочной победой. Кроме того, в андеркарде шоу зрители стали свидетелями страшного нокаута.

В поединке представителей наилегчайшего веса (до 52,2 кг) местный проспект, небитый Давид Куэллар (20-0, 13 КО) досрочно победил соотечественника Мойсеса Фуэнтеса (25-7-1, 14 КО). 19-летний Куэллар по прозвищу "Генерал" не оставил шансов 34-летнему ветерану. В 7-м раунде Давид мощнейшим левым хуком вырубил соперника, который еще долгое время не мог прийти в себя. Рефери тут же позвал на помощь медиков, которые оказывали боксеру помощь. В итоге Фуэнтес пришел в сознание, а затем его сразу же на носилках отправили в больницу.

Видео чудовищного нокаута в бою Давид Куэллар — Мойсес Фуэнтес доступно в сети:

Отметим, Куэллар добыл 20-ю победу в профи. Фуэнтес, в свою очередь, проиграл в 7-й раз, имея в своем послужном списке 25 побед и 1 ничью.

Ранее "Телеграф" сообщал о громком апсете в поединке потенциального соперника Василия Ломаченко.