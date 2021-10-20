Джошуа к реваншу с Усиком будет готовить бывший тренер Майка Тайсона

Энтони Джошуа попытается вернуть свое.

Британский боксер, экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа решился на кардинальные изменения в своем тренировочном процессе перед реваншем с украинцем Александром Усиком, которому AJ проиграл титулы.

Об этом сообщает TalkSport.

По информации источника, Энтони во время отдыха в США искал нового тренера. Сообщается, что британец хочет работать с Ронни Шилдсом, который ранее тренировал Майка Тайсона. Сейчас стороны притираются друг к другу, но принципиальное соглашением между ними уже достигнуто.

Ранее Энтони тренировал Роб Маккрэкен, однако после двух поражений от Энди Руиса и Усика британец решился на радикальные меры. Отмечается, что лишь Анхель Фернандес останется в тренировочном лагере экс-чемпиона.

Добавим, что Шилдс также известен по своей работе с братьями-близнецами Джермаллом и Джермеллом Чарло.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джошуа активировал опцию реванша с Усиком. Ожидается, что второй поединок между боксерами состоится весной 2022 года. Украинец получит рекордный гонорар за этот бой.