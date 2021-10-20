Емельяненко — Джонсон: где и когда смотреть бой

Главный поединок вечера ММА в Москве покажут в Украине.

В субботу, 23 октября, в столице РФ на "ВТБ Арене" впервые состоится турнир по смешанным единоборствам от промоушена Bellator, в рамках которого пройдет бой тяжеловесов Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон. В прямом эфире в Украине шоу будет показано на сервисе megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ожидается, что предварительный кард турнира начнется в 18:00 по киевскому времени, а главный поединок Bellator 269 Емельяненко — Джонсон — примерно в 22:00. В России шоу будет показано на сервисе Окко Спорт. Для просмотра поединка на сервисе megogo необходима подписка (стоимость пробной составляет 29 грн).

Отметим, Федор родился в Луганской области. На счету 45-летнего россиянина 39 побед при 6 поражениях. 36-летний американец Джонсон, в свою очередь, выиграл 15 боев при 7 поражениях.

Основной кард шоу Bellator 269:

Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила

Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов

Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпион Bellator в тяжелом весе оказался в нокауте на турнире в Финиксе.