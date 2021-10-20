Емельяненко — Джонсон: где и когда смотреть бой
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Главный поединок вечера ММА в Москве покажут в Украине.
В субботу, 23 октября, в столице РФ на "ВТБ Арене" впервые состоится турнир по смешанным единоборствам от промоушена Bellator, в рамках которого пройдет бой тяжеловесов Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон. В прямом эфире в Украине шоу будет показано на сервисе megogo.
Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
Ожидается, что предварительный кард турнира начнется в 18:00 по киевскому времени, а главный поединок Bellator 269 Емельяненко — Джонсон — примерно в 22:00. В России шоу будет показано на сервисе Окко Спорт. Для просмотра поединка на сервисе megogo необходима подписка (стоимость пробной составляет 29 грн).
Отметим, Федор родился в Луганской области. На счету 45-летнего россиянина 39 побед при 6 поражениях. 36-летний американец Джонсон, в свою очередь, выиграл 15 боев при 7 поражениях.
Основной кард шоу Bellator 269:
- Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон
- Виталий Минаков — Саид Соума
- Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила
- Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов
Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпион Bellator в тяжелом весе оказался в нокауте на турнире в Финиксе.
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