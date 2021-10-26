Укр

"Черноморец" - "Шахтер": где и когда смотреть матч 1/8 финала Кубка Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Андрей Пятов Новость обновлена 26 октября 2021, 17:48
Андрей Пятов

"Горняки" стартуют в Кубке Украины.

В среду, 27 октября, донецкий "Шахтер", который недавно со скандалом обыграл "Ворсклу" (0:2) в чемпионате Украины, проведет гостевой поединок 1/8 Кубка Украины сезона 2021/22 против "Черноморца". Встреча, которая начнется в 19:30 по киевскому времени, будет показана в прямом эфире на телеканале "Футбол 2".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Черноморец" — "Шахтер" пройдет на стадионе "Черноморец" в Одессе, а прямая трансляция игры в сети будет также доступна на сервисе oll.tv (необходима подписка, — прим. ред.). На сайте "Телеграф" по итогам игры будет доступен полный видеообзор поединка.

Отметим, победитель противостояния отправится в четвертьфинал турнира. Матчи этой стадии КУ пройдут уже в следующем году, а финал Кубка Украины-2022 запланирован на май 2022 года. К слову, действующим обладателем трофея является киевское "Динамо", которое также стартует в турнире 27 октября.

С результатами жеребьевки 1/8 Кубка Украины можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, "Шахтер" крайне неудачно выступает в Лиге чемпионов. В последнем еврокубковом поединке "Горняки" были нещадно биты "Реалом" (0:5).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Черноморец #Кубок Украины
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