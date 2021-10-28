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Шевченко заявил, что дал немного надежды украинцам во время революции (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Шевченко Новость обновлена 28 октября 2021, 15:47
Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола поделился воспоминаниями про 2004 год.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который со скандалом покинул национальную команду, поделился воспоминаниями о выигрыше "Золотого мяча". 

Андрей получил престижную индивидуальную награду в 2004 году за свои выступления в "Милане". Форвард выиграл Скудетто в сезоне 2003/04 и был признан лучшим футболистом мира. "Шева" напомнил, что тогда Украина переживала тяжелое время — Оранжевую революцию, и его победа немного осчастливила соотечественников. Кроме того, Андрей признался, что выигрыш ЗМ — это один из важнейших моментов в его карьере.

"В 2004 году родился мой первый сын – Джордан. Это был один из особенных моментов моей жизни. Также в этот год в Украине началась Оранжевая революция. Это был трудный момент для моей страны. Но когда я выиграл "Золотой мяч", это прекрасное достижение пришло в мою страну. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми", — заявил Шевченко в ролике.

Сейчас Шевченко находится без тренерской работы, бывший футболист увлечен игрой в гольф и даже может выступить за Украину на Олимпийских играх в этом виде спорта. Кроме того, тренеру уже предлагали работу, правда, сам Андрей не раз заявлял, что хочет возглавить "Милан".

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #Золотой мяч #Оранжевая революция
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