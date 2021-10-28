Шевченко заявил, что дал немного надежды украинцам во время революции (видео)

Легенда украинского футбола поделился воспоминаниями про 2004 год.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который со скандалом покинул национальную команду, поделился воспоминаниями о выигрыше "Золотого мяча".

Андрей получил престижную индивидуальную награду в 2004 году за свои выступления в "Милане". Форвард выиграл Скудетто в сезоне 2003/04 и был признан лучшим футболистом мира. "Шева" напомнил, что тогда Украина переживала тяжелое время — Оранжевую революцию, и его победа немного осчастливила соотечественников. Кроме того, Андрей признался, что выигрыш ЗМ — это один из важнейших моментов в его карьере.

"В 2004 году родился мой первый сын – Джордан. Это был один из особенных моментов моей жизни. Также в этот год в Украине началась Оранжевая революция. Это был трудный момент для моей страны. Но когда я выиграл "Золотой мяч", это прекрасное достижение пришло в мою страну. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми", — заявил Шевченко в ролике.

Сейчас Шевченко находится без тренерской работы, бывший футболист увлечен игрой в гольф и даже может выступить за Украину на Олимпийских играх в этом виде спорта. Кроме того, тренеру уже предлагали работу, правда, сам Андрей не раз заявлял, что хочет возглавить "Милан".