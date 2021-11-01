"Днепр-1" - "Минай": прямая видеотрансляция матча

“Днепр-1" попытается реабилитироваться за поражение от "Динамо".

В понедельник, 1 ноября, "Днепр-1", который недавно уступил "Динамо" (2:0), в рамках матча 13-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 принимает "Минай", начало — в 17:00 по киевскому времени. В этой статье ближе к началу поединка будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Онлайн видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Минай" от Football Hub:

Команды подходят к игре в разном настроении. Днепряне пытаются зацепиться за топ-4 в УПЛ, а вот закарпатская команда в случае успеха может покинуть зону вылета. Также в этом противостоянии есть еще одна изюминка. Нападающий "Миная" Евгений Селезнев в прошлом сезоне выступал за "Колос" и отметился спорами с тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем на почве языка. После этого руководство "Днепра-1" закрыло любую возможность переговоров Селезнева с клубом, когда тот остался без команды.

В любом случае будет интересно понаблюдать, забьет ли гол Селезнев, который нацелился на бомбардирский рекорд в чемпионате Украины.

Ранее Селезнев рассказал, как его уговорили не покидать "Минай".