Петраков добавил в сборную Украины защитника "Шахтера"

В главной команде страны произошли изменения.

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков, который недавно назвал расширенный состав на решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, добавил в основную команду левого защитника донецкого "Шахтера" Виктора Корниенко.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Instagram.

По информации источника, Петраков перевел Корниенко из резервного списка в основной. Судя по всему, данное решение связано с травмой Виталия Миколенко в матче "Мариуполь" — "Динамо" (2:3).

"Александр Петраков перевел из резервного в основной список вызванных футболистов защитника донецкого "Шахтера" Виктора Корниенко", — гласит сообщение от пресс-службы УАФ.

Отметим, в текущем сезоне 22-летний Корниенко сыграл 10 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.

Сборная Украины находится в трудном положение в квалификации на Мундиаль. Наша команда после ничьей во Львове с боснийцами (1:1) рискует не пробиться в плей-офф отбора. Ключевая игра с Боснией и Герцеговиной состоится 16 ноября.