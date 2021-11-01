Укр

Петраков добавил в сборную Украины защитника "Шахтера"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Виктор Корниенко Новость обновлена 01 ноября 2021, 19:42
Виктор Корниенко

В главной команде страны произошли изменения.

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков, который недавно назвал расширенный состав на решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, добавил в основную команду левого защитника донецкого "Шахтера" Виктора Корниенко.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Instagram.

По информации источника, Петраков перевел Корниенко из резервного списка в основной. Судя по всему, данное решение связано с травмой Виталия Миколенко в матче "Мариуполь" — "Динамо" (2:3).

"Александр Петраков перевел из резервного в основной список вызванных футболистов защитника донецкого "Шахтера" Виктора Корниенко", — гласит сообщение от пресс-службы УАФ.

Отметим, в текущем сезоне 22-летний Корниенко сыграл 10 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.

Сборная Украины находится в трудном положение в квалификации на Мундиаль. Наша команда после ничьей во Львове с боснийцами (1:1) рискует не пробиться в плей-офф отбора. Ключевая игра с Боснией и Герцеговиной состоится 16 ноября.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Виталий Миколенко #Виктор Корниенко
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