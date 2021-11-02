"Шахтер" отправился на матч против "Реала" без звездного бразильца
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Полузащитник Педриньо не попал в заявку дончан на матч 4-го тура Лиги чемпионов против "Реала".
Донецкий "Шахтер" в клубных соцсетях опубликовал список игроков, которые отправились в Мадрид на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала".
Среди футболистов отсутствует Педриньо, который не успел восстановиться после травмы. Также не помогут "горнякам" форварды Жуниор Мораэс та Лассина Траоре, которые продолжают находиться в лазарете.
Полностью заявка украинского клуба выглядит так:
вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко;
защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Юхим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь;
полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрык, Алан Патрик, Георгий Судаков;
нападающие: Даниил Сикан, Дентиньо, Фернандо.
Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Реал" — "Шахтер" состоится в среду, 3 ноября в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало — в 19.45. Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно посмотреть данную встречу. В прошлом туре "горняки" проиграли "сливочным" в Киеве со счетом 0:5.
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