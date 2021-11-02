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"Челси" нанес "Мальме" четвертое поражение в сезоне Лиги чемпионов, "Вольфсбург" был сильнее "Зальцбурга" (видео)

Автор
Владимир Лавский
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Действующий победитель Лиги чемпионов на выезде был сильнее "Мальме". Новость обновлена 02 ноября 2021, 22:33
Действующий победитель Лиги чемпионов на выезде был сильнее "Мальме".

Австрийский клуб проиграл впервые в сезоне, но остался на первом месте в группе.

В первом временном слоте вторника состоялись дебютные матчи 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Действующий победитель турнира, лондонский "Челси" на выезде одержал минимальную победу над "Мальме" — 1:0. Единственный мяч на 56-й минуте после флангового прострела забил Хаким Зиеш.

Благодаря этому успеху лондонский клуб набрал девять очков и догнал "Ювентус". У "Мальме" остается ноль набранных очков и последнее место в группе. Туринцы свою встречу 4-го тура начнут в 22.00 против питерского "Зенита", у россиян пока три очка после трех встреч.

"Вольфсбург" дома одолел "Зальцбург"
"Вольфсбург" дома одолел "Зальцбург"

В группе G достаточно неожиданно осечку допустил лидер квартета, "Зальцбург". Австрийцы на выезде уступили "Вольфсбургу" — 1:2. Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте благодаря голу Ридле Баку, который воспользовался пространством в чужой штрафной. Еще до перерыва Максимилиан Вобер сумел сравнять счет в игре, однако удержать ничейный результат австрийцы не смогли.

На 60-й минуте в быстрой атаке Лукас Нмеча откликнулся на заброс из глубины поля и с лета уложил мяч в ближнюю правую девятку.

После четырех игр у "Зальцбурга" остается семь набранных очков, а немцы набрали уже пять. Другой матч группы между "Севильей" и "Лиллем" состоится позже. До игры у испанцев три очка, у французов — два.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Динамо" и "Барселона" назвали составы на матч 4-го тура ЛЧ.

Теги:
#Мальме #Лига Чемпионов #ФК Вольфсбург #Челси #ФК Зальцбург
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