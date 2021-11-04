В "Реале" успокоили украинцев по поводу Лунина

Флорентино Перес видит большое будущее для украинского вратаря.

Президент "Реала" Флорентино Перес в общении с журналистом Романом Бебехом рассказал, какие перспективы у украинского вратаря мадридцев Андрея Лунина, который не особо доволен своими перспективами в Мадриде. Запись разговора опубликована на фейсбук-странице Бебеха.

– Лунин так же силен, как и Куртуа. У него все будет хорошо. Поэтому пусть украинцы не переживают за него.

– Кто сделал его трансфер в «Реал»?

– Я. Сначала познакомился с его отцом. Он хорошо проявил себя на чемпионате мира U-20.

Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, однако в основе мадридского клуба так и не закрепился. За эти три года 22-летний украинец успел побыть в аренде в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо". В текущем сезоне Лунин не провел ни одного матча за основу "королевского клуба".

Лунин в составе юношеской сборной Украины до 20 лет является действующим чемпионом мира. На родине футболист выступал за днепропетровский "Днепр" и луганскую "Зарю".

Как ранее сообщал "Телеграф", донецкий "Шахтер" в среду потерпел поражение от "Реала" в рамках Лиги чемпионов.