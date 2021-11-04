На это больно смотреть: футболист врезался пахом в штангу, забивая гол в Лиге чемпионов (видео)

Игрок "Аякса" надолго запомнит свой гол в еврокубке.

Полузащитник "Аякса" серб Душан Тадич помог своей команде обыграть "Боруссию" Д (1:3) на выезде в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Хавбек, забивая гол, врезался пахом в штангу.

При счете 1:0 в пользу дортмундцев именно гол Тадича стал переломным в игре. На 72-й минуте поединка Душан после навеса и последующего отскока от защитника "Шмелей" среагировал на рикошет и замкнул передачу, однако после этого врезался пахом в штангу. Серб тут же вскочил праздновать гол, но делал он это явно сквозь слезы.

Видео гола Тадича:

В итоге "Аякс" забил еще дважды усилиями Себастьена Халлера и Дэви Классена, что обеспечило нидерландской команде победу и гарантированное место в следующем раунде Лиги чемпионов.

Видеообзор матча "Боруссия Д" — "Аякс":

После игры Тадич пошутил на своей страничке в Instagram, что для победы над "Боруссией" Д в Дортмунде нужны яйца. Футболист также надеется, что штанга не пострадала. Позже игрок удалил свой пост.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена футболиста "Шахтера" показала горячие фото, сделанные в день свадьбы, пока команда мужа играла против "Реала" (2:1) в Лиге чемпионов.