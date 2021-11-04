Укр

"Вы же интеллигентный человек": Милевский пристал к бездомному в поисках Беднякова (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Артем Милевский Новость обновлена 04 ноября 2021, 15:23
Артем Милевский

Бывший футболист отправился в Мариуполь к своему другу.

Скандальный украинский экс-футболист, который осенью 2021 года объявил о завершении спортивной карьеры, отправился в гости к известному украинскому актеру и телеведущему Андрею Беднякову.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "Миля".

Как только Милевский прибыл на поезде в Мариуполь, он тут же нашел с кем бы пообщаться. Артем спросил у человека, похожего на бездомного, в каком он городе, а затем начал расспрашивать, где найти Беднякова. 

"Бидь, бидь, бидь… Вы же интеллигентный человек…", — невнятно обратился к Милевскому мужчина, сидящий на лавочке у вокзала. Артем, ответил, что он интеллигентный и пошел дальше в поисках друга. Что из этого вышло можно посмотреть в ролике ниже.

"Мастера, вот и закончилась футбольная карьера. Большое спасибо тем, кто за меня болел и поддерживал, всех обнимаю. Теперь настало время хорошенько поработать. Первый выезд к моему другу Андрею Беднякову в Мариуполь. Круто потусили, было весело, интересно и смешно", — написал Милевский в комментарии под видео.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милевский со слезами на глазах сделал круг почета во время матча "Динамо" на НСК "Олимпийский".

Теги:
#Футбол #Артем Милевский #Андрей Бедняков
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