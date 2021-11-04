Укр

Стало известно, кто станет новым главным тренер "Барселоны"

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Хави уже договорился с нынешним клубом о разрыве соглашения Новость обновлена 04 ноября 2021, 23:16
Хави уже договорился с нынешним клубом о разрыве соглашения

В ближайшее время Хави примет каталонцев.

Главный тренер "Аль-Саада" Хави станет новым наставником "Барселоны", сообщает Marca.

По данным источника, испанский специалист уже договорился с катарским клубом о досрочном расторжении контракта. Если это случиться, то "Барселона" выплатит "Аль-Сааду" один миллион евро компенсации. Ожидается, что о назначении будет официально объявлено уже на следующей неделе.

В октябре руководство сине-гранатовых из-за низких результатов уволила голландца Рональда Кумана с должности главного тренера. Временным рулевым стал Серхи, который ранее возглавлял дубль каталонцев.

Хави Эрнандес в качестве игрока провел 17 лет в составе "Барселоны", с которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов и восемь раз становился победителем чемпионата Испании.

Во вторник каталонцы гостили в Киеве, где в рамках 4-го тура Лиги чемпионов обыграли "Динамо" — 1:0. Благодаря этому успеху испанский клуб закрепился на втором месте в группе с шестью очками. Свой следующий матч в самом престижном еврокубке сине-гранатовые проведут против "Бенфики".

Теги:
#ФК Барселона #Хави #Чемпионат Испании
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