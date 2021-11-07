Олимпийская чемпионка обвинила Россию в жульничестве

Бывшая американская теннисистка оценила скандал с заменой.

Пэм Шрайвер, олимпийская чемпионка Сеула (1988 год) в парном разряде обвинила российскую сторону в жульничестве в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Об этом прославленная американская спортсменка заявила на своей страничке в Twitter.

Прямо перед финальной игрой команда Федерации тенниса России (cборная РФ получила такое название из-за санкций WADA в отношении российского спорта) заменила свою спортсменку. В итоге швейцарке Белинде Бенчич противостояла не Анастасия Павлюченкова, а Людмила Самсонова. Швейцарка, которая готовилась к совсем другой оппонентке, проиграла со счетом 6:3, 3:6, 4:6, и победу в турнире добыли россиянки. Шрайвер считает, что заменив игрока перед самым началом матча, команда России сжульничала.

"Россия сжульничала, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, то подала бы протест. Это выглядит как вполне осознанная и спланированная манипуляция, которую из-за рейтинга и правил нельзя было разрешать делать", — считает Пэм.

Добавим, что замена Павлюченковой на Самсонову за 15 минут до начала финала была вызвана плохой игровой формой Анастасии, а не травмой.

"Я реально понимала, что не готова на 100 процентов. Вот поэтому было принято такое решение", — цитирует Павлюченкову "Чемпионат".

Ранее "Телеграф" сообщал, что известная украинская теннисистка объявила о приостановке карьеры.