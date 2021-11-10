Укр

Матч Босния и Герцеговина - Украина под угрозой переноса

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная Украины Новость обновлена 10 ноября 2021, 13:28
Сборная Украины

Политическая ситуация может повлиять на проведение игры.

В Боснии и Герцеговины накануне матча отбора на чемпионат мира по футболу-22 против команды Украины обострилась политическая ситуация, которая при эскалации конфликта наверняка повлияет на проведение поединка.

Об этом сообщает Xsport.

По информации источника, в стране обострилось противостояние двух полуавтономных республик: сербской и хорвато-боснийской. Сербская сторона, которая требует больше полномочий, даже провела концентрацию военных сил на границе с другой республикой. 

Примечательно, что Босния запретила иностранным болельщикам посещать матчи в стране под предлогом пандемии коронавируса. Таким образом, по утверждению местных СМИ, власти хотели обезопасить себя от наплыва в страну неизвестных "болельщиков", которые могли бы дестабилизировать ситуацию в регионе. Кроме того, в случае военного конфликта, который не исключается, пришлось бы заниматься дополнительной эвакуацией туристов.

Игра Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября в Зенице. К слову, этот город расположен вблизи места проведения военных учений сербской полуавтономной республики.

В Боснии заявляют, что ситуация под контролем, УЕФА и ФИФА внимательно следят за обстановкой в стране. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок сборной Украины пожертвовал премиальные за Евро-2020 на благотворительность.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Боснии и Герцеговины
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