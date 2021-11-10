Укр

Ярмоленко опозорил "деревянного" Гармаша в сборной Украины (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Ярмоленко Новость обновлена 10 ноября 2021, 15:55
Андрей Ярмоленко

“Динамовца" "поприветствовали" в национальной команде.

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко, который пожертвовал все свои премиальные за чемпионат Европы-2020 в детскую больницу, опозорил полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша на тренировке национальной команды.

Видео конфуза "динамовца" Ярмоленко опубликовал на своей страничке в Instagram

На кадрах видно, что украинские сборники играют в "квадрат", в середине которого находится Гармаш, пытающийся отобрать мяч. В какой-то момент Ярмоленко финтом прокидывает мяч между ног Денису, что вызвало бурю эмоций у всей команды. Андрей повернулся к оператору и даже спросил, не снял ли он этот момент. Видео конфуза уже гуляет в сети, а Андрей даже добавил его на свою страничку в Instagram.

"Рад вновь видеть Гармаша в сборной", — пошутил Андрей.

Напомним, на тренировке сборной Украины исполняющий обязанности главного тренера команды Александр Петраков пошутил, что Гармаш — "деревянный".

Ранее сообщалось, что матч Босния — Украина под угрозой переноса из-за политической ситуации в стране. Перед выездом в Боснию "Желто-синие" проведут товарищеский поединок против Болгарии. "Телеграф" рассказывал, где и когда посмотреть этот поединок, а также сообщал о букмекерских раскладах накануне встречи.

Теги:
#Футбол #Денис Гармаш #Андрей Ярмоленко
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