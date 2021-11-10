Довбик забил гол-шедевр после спорного решения "слепого" рефери (видео)

Рефери неудачно провел поединок.

В матче 14-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 "Ингулец" — "Днепр-1" (0:1) герой национальной команды на Евро-2020 Артем Довбик забил красивый гол со штрафного, который в итоге стал победным. Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек отметил, что рефери этого поединка Сергей Бойко имеет проблемы со зрением.

Об этом бывший судья рассказал в комментарии для ua-football.

Шебек отметил, что Довбик забил гол после штрафного удара, которого даже не должно было быть. Он добавил, что Бойко неверно трактовал эпизод, ведь игрок "Ингульца" был первым на мяче, а футболист "Днепра-1" врезался в оппонента, поэтому фол надо было фиксировать со стороны атаки. Кроме того, Шебек заявил, что ошибка Бойко связана с тем, что у действующего арбитра УПЛ есть проблемы со зрением.

Видео спорного момента смотреть с 1:07:

"Это результативная ошибка, причиной которой, считаю, стали проблемы со зрением Сергея Бойко. Мне из личных источников известно о наличии таких проблем. В мгновенных эпизодах, когда нужно все быстро увидеть, оценить, проанализировать, эти проблемы проявляются", — заявил Шебек.

Отметим, эта победа вывела "Днепр-1" (28 очков) на 5-е место в турнирной таблице украинского первенства, а "Ингулец" (9 очков) — 14-й.

Добавим, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил после этой игры, что украинские арбитры будут судить вскоре в памперсах.