Укр

Довбик забил гол-шедевр после спорного решения "слепого" рефери (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
143
Арбитр Сергей Бойко Новость обновлена 10 ноября 2021, 16:59
Арбитр Сергей Бойко

Рефери неудачно провел поединок.

В матче 14-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 "Ингулец" — "Днепр-1" (0:1) герой национальной команды на Евро-2020 Артем Довбик забил красивый гол со штрафного, который в итоге стал победным. Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек отметил, что рефери этого поединка Сергей Бойко имеет проблемы со зрением.

Об этом бывший судья рассказал в комментарии для ua-football.

Шебек отметил, что Довбик забил гол после штрафного удара, которого даже не должно было быть. Он добавил, что Бойко неверно трактовал эпизод, ведь игрок "Ингульца" был первым на мяче, а футболист "Днепра-1" врезался в оппонента, поэтому фол надо было фиксировать со стороны атаки. Кроме того, Шебек заявил, что ошибка Бойко связана с тем, что у действующего арбитра УПЛ есть проблемы со зрением. 

Видео спорного момента смотреть с 1:07:

"Это результативная ошибка, причиной которой, считаю, стали проблемы со зрением Сергея Бойко. Мне из личных источников известно о наличии таких проблем. В мгновенных эпизодах, когда нужно все быстро увидеть, оценить, проанализировать, эти проблемы проявляются", — заявил Шебек.

Отметим, эта победа вывела "Днепр-1" (28 очков) на 5-е место в турнирной таблице украинского первенства, а "Ингулец" (9 очков) — 14-й.

Добавим, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил после этой игры, что украинские арбитры будут судить вскоре в памперсах.

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Ингулец #ФК Днепр-1
Борис Павлов
Кривой Рог
Найден мертвым двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога: первые детали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Борис Павлов
Найден мертвым двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога: первые детали
Дата публикации
Категория
За что убили Николая Балабатько?
Убийство "чемпиона" из Кирилловки. Близкие утверждают, что причина конфликта не в украинском языке
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Категория
Многие города сохраняют онлайн обучение.
Из-за убийственной волны коронавируса школьникам продлевают "дистанционку", но не всем: данные по городам
Дата публикации
Категория
Так выглядит теперь выход из станции метро Дворец спорта
Парковка у метро: кто превратил городскую землю у станции "Дворец спорта" в частную стоянку