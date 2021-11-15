"Мы сильнее Боснии": в команде Петракова уверены в победе (видео)
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Украинские футболисты настроены решительно.
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов заявил, что команда Александра Петракова сильнее, чем сборная Боснии и Герцеговины, несмотря на результат первой игры во Львове (1:1).
Об этом футболист "Шахтера" рассказал в комментарии для YouTube-канала vZbirna.
Кривцов отметил, что боснийцы имеют в своем составе хороших футболистов, однако сборная Украины сильнее как команда.
"По сборной – много людей играет в топ-чемпионатах мира: Пьянич, Джеко ряд других футболистов, просто я их фамилий особо не знаю. Это хорошая сборная. С Джеко пересекались, с Пьяничем – против "Ювентуса" играли. Хорошие футболисты, но считаю, что команда у нас сильнее", — рассказал Кривцов.
Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть эту игру в прямом эфире.
Добавим, что у нашей команды плохая ситуация в группе, и даже победа может оказаться недостаточной для продолжения борьбы за путевку на Мундиаль.
Отметим, искусственный интеллект не верит в выход нашей команды на ЧМ-2022 в Катаре.
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