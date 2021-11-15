"Мы сильнее Боснии": в команде Петракова уверены в победе (видео)

Украинские футболисты настроены решительно.

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов заявил, что команда Александра Петракова сильнее, чем сборная Боснии и Герцеговины, несмотря на результат первой игры во Львове (1:1).

Об этом футболист "Шахтера" рассказал в комментарии для YouTube-канала vZbirna.

Кривцов отметил, что боснийцы имеют в своем составе хороших футболистов, однако сборная Украины сильнее как команда.

"По сборной – много людей играет в топ-чемпионатах мира: Пьянич, Джеко ряд других футболистов, просто я их фамилий особо не знаю. Это хорошая сборная. С Джеко пересекались, с Пьяничем – против "Ювентуса" играли. Хорошие футболисты, но считаю, что команда у нас сильнее", — рассказал Кривцов.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть эту игру в прямом эфире.

Добавим, что у нашей команды плохая ситуация в группе, и даже победа может оказаться недостаточной для продолжения борьбы за путевку на Мундиаль.

Отметим, искусственный интеллект не верит в выход нашей команды на ЧМ-2022 в Катаре.