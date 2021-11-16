Стал известен состав женской сборной Украины на первые этапы Кубка мира по биатлону

В списке — Елена Билосюк.

Главный тренер сборной женской Украины Урош Велепец в интервью "Суспильному" назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.

По словам словенского специалиста, в первом триместре при пяти квотах на гонки будут ездить шесть спортсменок. Речь идет о Юлии Джиме, Вите и Валентине Семеренко, Елене Билосюк (Пидгрушной), Инне Петренко (Варвинец) и Анастасии Меркушиной. Велепец сразу уточнил, что биатлонисток будут подбирать отдельно под гонки, где им удобнее выступать.

Не исключено, что по ходу этапов Кубка мира к основной команде присоединиться и Екатерина Бех.

Также известно, что на этапах Кубка IBU (второго по значимости турнира) выступят Дарья Блашко, Ольга Абрамова, Надежда Белкина и Анна Кривонос.

Кто представит Украину в мужских соревнованиях, на данный момент неизвестно. Первый этап Кубка мира стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.

Как ранее сообщал "Телеграф", в сентября этого года сестры Семеренко потеряли маму. Сообщается, что мама спортсменок умерла из-за осложнений, связанных с коронавирусом.