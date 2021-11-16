Защитник "Шахтера" может принять российское гражданство, но выступать за сборную РФ у него получится не сразу

В Россию уехать может, а вот играть за сборную — вряд ли.

Защитник донецкого "Шахтера" Марк Мампасси, которым интересуется ряд российский клубов, в ближайшее время вряд ли сможет сыграть за сборную России.

Об этом заявил спортивный юрист Илья Скоропашкин в интервью Meta-ratings. Ранее в СМИ была информация, что вслед за переездом в Россию игрок может принять гражданство соседней страны.

По словам юриста, в последнее время в ФИФА (главном футбольном органе в мире) произошли большие изменения касательно смены гражданства, как спортивного, так и юридического. 18-летний Мампасси уже имеет опыт выступления за юношеские сборные Украины, но ни разу не играл за национальную команду.

Скоропашкин уточнил, что на данный момент спортивное гражданство возможно получить в футболе лишь после того, как игрок пять лет проживает на территории страны, за которую он хочет выступать. Мампасси же постоянно проживает в Украине. Поэтому вероятность игр за сборную России на данный момент максимально низкая.

В нынешнем сезоне Мампасси выступает в аренде за "Мариуполь".

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий может покинуть клуб из Санкт-Петербурга. В России уже объяснили, почему экс-игрок сборной Украины не нужен чемпиону России.