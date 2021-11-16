Легенда "Динамо" назвал главную проблему сборной Украины (видео)

У нашей команды есть серьезная проблема.

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Головко рассказал о плюсах и минусах команды Александра Петракова, подопечные которого 16 ноября проведут решающий матч отбора на чемпионат мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины.

Об этом прославленный футболист рассказал в комментарии для vZbirna.

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Головко поведал, что главным минусом сборной Украины он считает оборону, ведь в текущем отборе наша команда ни разу не играла на ноль, а из плюсов именитый футболист выделил тот факт, что украинские футболисты отдыхали, пока боснийцы боролись с финнами (1:3) за продолжение борьбы на турнире. К слову, команда Боснии и Герцеговины проиграла и потеряла все шансы на продолжение борьбы.

"Мы ни один матч не сыграли на ноль – это главная проблема. Поэтому мы должны больше забивать, чтобы побеждать. У Петракова была одна победа, но оценивать будут качество игры. На тренера смотрят под большой лупой, ему нелегко, он под нагрузкой. Но он ничего не теряет, он может только найти", — заявил Головко.

Добавим, что сборной Украины необходима только победа в игре с боснийцами. Матч состоится 16 ноября в Зенице, начало поединка — в 21:45 по киевскому времени. К слову, букмекеры пророчат нашей команде победу.