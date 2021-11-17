В сборной Украины сообщили об алкогольном подарке тренеру французов за победу над финнами

Французы наверняка не откажутся от такого подарка

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков после победы над Боснией и Герцоговиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022 поблагодарил французского коллегу Дидье Дешама. Французы вышли основной на игру против Финляндии и обыграли соперника со счетом 2:0, что помогло Украине пробиться в плей-офф отбора.

"Нет ли желания отправить Дешаму бутылку хорошего вина? Можно, но я не знаю, как это делается. Надо этот вопрос обсудить с президентом УАФ Андреем Павелко, он подскажет. Надо обязательно отправить телеграмму, поблагодарить человека за порядочность. Почему-то в наше время об этом слове все забывают", — заявил Петраков в эфире телеканала "Футбол 1".

Сборная Украины с 12 очками заняла второе место в отборочной группе и продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.