Укр

Вратарь сборной Украины ответил хейтерам после победы над боснийцами

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Бущан в этот вечер был на высоте
Бущан в этот вечер был на высоте

Бущан был признан лучшим игроком встречи

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан после победы над боснийцами (2:0) в отборе на ЧМ-2022 рассказал свое видение игры. Благодаря этому успеху украинцы заняли второе место в группе и пробились в плей-офф отбора.

В конце первого тайма Бущан справился с ударом впритык защитника боснийцев Денниса Хаджикадунича, позволив командам уйти на перерыв при счете 0:0.

"Как я это сделал? Наверное, на автомате. Сейчас сложно восстановить в памяти, просто игровой момент. Отбил и отбил, а если бы пропустили, то опять бы все говорили, что Бущан отбивает перед собой и команда пропускает.

Сейчас уже можно говорить что угодно. Случилось бы обратное, везде бы писали, что это моя ошибка", — заявил Бущан в эфире телеканала "Футбол 1".

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.

Теги:
#Сборная Украины #Георгий Бущан #Отбор на ЧМ-2022
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