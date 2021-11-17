Футболисты "Черноморца" стали частью проекта "Тренировка со звездой"

Parimatch Ukraine провела тренировку для журналистов вместе с клубом.

На клубной базе «Черноморца» в Совиньоне состоялось мероприятие проекта «Тренировка со звездой», которое организовала Parimatch Ukraine. Во время ивента журналисты провели тренировку и двусторонний матч совместно с игроками «Черноморца», ощутив на себе всю сложность физических нагрузок. Отдельным бонусом стала возможность неформального общения между прессой и футболистами, которого моментами так не хватает.

Благодаря неформальной обстановке встреча представителей СМИ и футболистов получилась очень душевной. Это позволило участникам «Тренировки со звездой» поговорить более раскрепощенно: все смеялись, шутили, а после товарищеского матча делились эмоциями.

В матче и тренировке приняли участие футболисты Максим Брагару, Бека Вачиберадзе, Кристиан Биловар, Андрей Штогрин, а также экс-игроки команды Алексей Антонов и обладатель Кубка УЕФА в составе «Шахтера» Алексей Гай.

Андрей Штогрин, футболист ФК «Черноморец»: «Это хорошая идея, проводить тренировки вместе с журналистами. Так они смогут лучше понять, как проходит наша подготовка к матчам, сколько усилий нужно приложить, чтобы добиться результата на поле. Спасибо журналистам, что приехали к нам. Игра — супер!».

Алена Кобозева, Head of Сommunications Parimatch Ukraine: «Благодаря проекту «Тренировка со звездой» представители СМИ лучше узнают, чем живут команды и какие проблемы есть в спорте. Поскольку сейчас непростое время для спорта и необходимо поддерживать интерес к соревнованиям. Мы все делаем одно дело и поэтому важно, чтобы все участники процесса имели возможность общаться».

Алексей Антонов, футбольный тренер: «Хочется, чтобы такие мероприятия, когда журналисты непосредственно контактируют с футболистами и тренерским штабом, проводились чаще. Это способствует налаживанию хороших отношений между футболистами и СМИ. Я был приятно удивлен уровню игры наших журналистов, они показали себя очень достойно».

Журналисты и футболисты так увлеклись игрой, что не хотели расходиться и сыграли аж два матча. Футболисты восхищаются уровнем игры журналистов и благодарят гостей за визит и надеятся на информационную поддержку в будущем.

Футболисты Черноморца стали частью проекта Тренировка со звездой

Футболисты Черноморца стали частью проекта Тренировка со звездой

Футболисты Черноморца стали частью проекта Тренировка со звездой

Футболисты Черноморца стали частью проекта Тренировка со звездой

Футболисты Черноморца стали частью проекта Тренировка со звездой

Футболисты Черноморца стали частью проекта Тренировка со звездой

Следующая традиционная «Тренировка со звездой» от Parimatch Ukraine пройдет 6 декабря совместно с баскетбольным клубом «Химик» в городе Южный.