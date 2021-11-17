Футболисты "Черноморца" стали частью проекта "Тренировка со звездой"
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Parimatch Ukraine провела тренировку для журналистов вместе с клубом.
На клубной базе «Черноморца» в Совиньоне состоялось мероприятие проекта «Тренировка со звездой», которое организовала Parimatch Ukraine. Во время ивента журналисты провели тренировку и двусторонний матч совместно с игроками «Черноморца», ощутив на себе всю сложность физических нагрузок. Отдельным бонусом стала возможность неформального общения между прессой и футболистами, которого моментами так не хватает.
Благодаря неформальной обстановке встреча представителей СМИ и футболистов получилась очень душевной. Это позволило участникам «Тренировки со звездой» поговорить более раскрепощенно: все смеялись, шутили, а после товарищеского матча делились эмоциями.
В матче и тренировке приняли участие футболисты Максим Брагару, Бека Вачиберадзе, Кристиан Биловар, Андрей Штогрин, а также экс-игроки команды Алексей Антонов и обладатель Кубка УЕФА в составе «Шахтера» Алексей Гай.
Андрей Штогрин, футболист ФК «Черноморец»: «Это хорошая идея, проводить тренировки вместе с журналистами. Так они смогут лучше понять, как проходит наша подготовка к матчам, сколько усилий нужно приложить, чтобы добиться результата на поле. Спасибо журналистам, что приехали к нам. Игра — супер!».
Алена Кобозева, Head of Сommunications Parimatch Ukraine: «Благодаря проекту «Тренировка со звездой» представители СМИ лучше узнают, чем живут команды и какие проблемы есть в спорте. Поскольку сейчас непростое время для спорта и необходимо поддерживать интерес к соревнованиям. Мы все делаем одно дело и поэтому важно, чтобы все участники процесса имели возможность общаться».
Алексей Антонов, футбольный тренер: «Хочется, чтобы такие мероприятия, когда журналисты непосредственно контактируют с футболистами и тренерским штабом, проводились чаще. Это способствует налаживанию хороших отношений между футболистами и СМИ. Я был приятно удивлен уровню игры наших журналистов, они показали себя очень достойно».
Журналисты и футболисты так увлеклись игрой, что не хотели расходиться и сыграли аж два матча. Футболисты восхищаются уровнем игры журналистов и благодарят гостей за визит и надеятся на информационную поддержку в будущем.
Следующая традиционная «Тренировка со звездой» от Parimatch Ukraine пройдет 6 декабря совместно с баскетбольным клубом «Химик» в городе Южный.
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