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Игроки сборной Украины ярко отпраздновали победу над Боснией вместе с болельщиками (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Сборная Украины Новость обновлена 17 ноября 2021, 14:30
Сборная Украины

Украинцы во вторник не только хорошо сыграли, а и здорово отпраздновали

Во вторник украинские футболисты на выезде победили Боснию и Герцоговину в решающем матче отбора на ЧМ-2022 со счетом 2:0 и стали участником плей-офф квалификации.

После матча игроки сборной Украины и тренерского штаба разделили празднование с болельщиками, которые пожаловали в Зеницу на игру. Видео пиршества опубликовал официальный аккаунт Украинской ассоциации футбола в инстаграме.

На кадрах видно, как футболисты подошли к гостевому сектору и вместе с фанатами под крики: "Украина, Украина" сделали несколько снимком и записали видео.

"Телеграф" в одном тексте собрал всю информацию о жеребьевке раунда плей-офф отбора на чемпионат мира, а также предположил идеальный и худший расклад для продолжения борьбы.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.

Теги:
#Сборная Украины #Болельщики #Отбор на ЧМ-2022
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