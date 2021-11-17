Луческу "уколол" "Шахтер" своим решением по "Черноморцу"

В "Динамо" пошли на беспрецедентные меры.

Киевское "Динамо", которое в прошлом туре УПЛ потеряло первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, проиграв со скандалом "Ворскле" (1:2), согласилось на беспрецедентные меры в следующей игре с "Черноморцем".

Об этом сообщает "ТаТоТаке" на одноименном YouTube-канале.

По информации источника, "Динамо" разрешило всем своим арендованным игрокам "Черноморца" принять участие в игре 15-го тура. Такое решение принял лично главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу. К слову, в "Черноморце" на данным момент находятся 16 футболистов "Динамо". Примечательно, что игра "Черноморец" — "Динамо" состоится 19 ноября в Киеве на стадионе имени Лобановского по просьбе киевлян, которые не хотят тратить время на переезды в связи с участием в Лиге чемпионов (23 ноября игра с "Баварией").

Добавим, что ранее "Динамо" и "Шахтер" крайне редко разрешали своим арендованным футболистам играть против себя. По информации журналистов, решение по "Черноморцу" должно было "уколоть" "Шахтер", который запретил своим арендованным футболистам "Мариуполя" играть против себя в первом круге УПЛ 2021/22.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Динамо" пожаловался на "дедовщину" в команде.