Знаменитый белорусский футболист, поигравший в Украине, умер от коронавируса в 42 года

Футболист успел поиграть за "Зирку" и "Александрию".

Бывший полузащитник кировоградской "Зирки" и "Александрии" Денис Ковба скончался от коронавируса, сообщает официальный сайт самарских "Крыльев Советов", за которые также выступал белорус.

В прошлый четверг стало известно, что Ковба госпитализирован в связи с тяжелой формой коронавируса, долго находился в реанимации и не вышел из нее. Бывшему футболисту было 42 полных года.

Последним клубом Ковбы была аматорская белорусская команда "Городские львы" из Городка.

Самым громким достижением экс-футболиста является победа в Кубке Чехии вместе с пражской "Спартой", а также третье место в чемпионате России вместе с самарскими "Крыльями".

В составе первой сборной Беларуси Ковба провел 36 матчей и забил 2 мяча.

Как ранее сообщал "Телеграф", звезда сериала "Кости" Хит Фриман умер в 41 год. Он наиболее известен по ролям в сериале "Кости", фильмам "Ученик экзорциста" и "Нэнси Дрю". Он работал не только в качестве актера, но также сценариста и продюсера.