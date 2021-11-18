Укр

Украинский чемпион Европы решил поменять гражданство из-за Беленюка

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Семен Новиков Новость обновлена 18 ноября 2021, 13:38
Семен Новиков

Именитый спортсмен, похоже, затаил обиду.

Знаменитый украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков собрался представлять другую страну на международной арене.

Об этом сообщает XSPORT, ссылаясь на собственные источники.

По информации СМИ, Новиков хочет представлять соседнюю Болгарию. 

Отметим, данное решение, видимо, вызвано конкуренцией борца с Жаном Беленюком за место на Олимпийских играх в Токио. Именно Новиков принес Украине заветную лицензию на Игры-2020 в весовой категории до 87 кг, однако тренерский штаб решил отдать место более титулованному нардепу. К слову, Беленюк оправдал тренерское решение и выиграл в Японии золотую медаль — единственную среди всех украинских спортсменов.

Данная ситуация явно не устраивала Новикова, который даже предлагал Беленюку схватку за путевку на Игры. К слову, нардеп тогда отказался от этой затеи. В последний раз борцы соревновались между собой на первенстве Украины в 2019 года. Тогда победил Беленюк.

Новиков является двукратным чемпионом мира U-23, чемпионом Европы 2020 года, а также бронзовым призером Кубка мира в Белграде. 

Семен недавно рассказал о конфликте с Беленюком в интервью на YouTube-канале "Знай наших".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Жан Беленюк решил сделать благородный поступок после победы на Играх.

Теги:
#Борьба #Жан Беленюк #Токио-2020
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