"До сих пор держу руку на сердце во время гимна Украины": сменивший гражданство игрок "Динамо" отрицает предательство (видео)

Футболист хотел выступать за родную страну.

Полузащитник "Динамо" и сборной Грузии Георгий Цитаишвили, выступающий в аренде в "Черноморце", объяснил свое решение сменить гражданство с украинского на грузинское.

Об этом футболист рассказал в комментарии для YouTube-канала "Муха".

По словам бывшего игрока молодежной сборной Украины, он планировал сменить гражданство еще до победного чемпионата мира (Георгий вместе с сборной Украины U-20 выиграл юношеский ЧМ в 2019 году), однако братья Суркисы переубедили вингера повременить с этим решением. Цитаишвили с уважением относится к Украине и считает ее своей второй родиной.

"Причина – родина. Я чувствую, кто я, горжусь своей родиной, знаю, что я в первую очередь грузин. Знаю, что мой второй дом Украина. До сих пор держу руку на сердце, когда играет гимн Украины. Это не значит, что я предал какую-то страну. Я никого не предавал", — рассказал Георгий.

Добавим, в текущем сезоне 21-летний Цитаишвили сыграл 12 матчей, в которых отметился одним голом.

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