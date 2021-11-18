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Чемпион мира по боксу проведет защиту пояса в Киеве: где и когда смотреть бой

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Чемпион мира по боксу проведет защиту пояса в Киеве: где и когда смотреть бой Новость обновлена 18 ноября 2021, 16:30

Украинский боксер возвращается в ринг.

В субботу, 20 ноября, в Киеве на ринге выставочного центра ACCO International состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский поединок украинца Артема Далакяна (20-0, 14 КО). Бой непобедимого украинца с представителем Панамы Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО) покажет сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

12-раундовый поединок Далакян — Консепсьон станет 5-й защитой титула WBA в наилегчайшем весе (до 50,802 кг) для украинского боксера. Трансляция вечера бокса с участием непобедимого украинца начнется в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок смогут пользователи сервиса megogo с подписками "Спорт" и "Максимальная" (пробная подписка на 7 дней стоит 29 грн).

Добавим, что на счету Артема 20 побед в профи. Панамец может похвастаться 39 победами при 8 поражениях. Отметим, Далакян больше года не выходил на ринг. В последний раз чемпион защищал титул в феврале 2020 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боксер-средневес замахнулся на титул чемпиона мира в 1-м тяжелом весе.

Теги:
#Бокс #Артем Далакян
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