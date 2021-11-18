Укр

Бывший игрок донецкого "Металлурга" вспомнил, за что получил самую крупную премию в карьере

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Владимир Полевой Новость обновлена 18 ноября 2021, 18:17
Владимир Полевой

И это не за победу над "Динамо" или "Шахтером".

Полузащитник запорожского "Металлурга" Владимир Полевой в интервью FanDay вспомнил, за что получил самую большую премию в карьере.

По словам самого игрока, это случилось во время его карьеры в донецком "Металлурге", когда в одном из матчей дончане обыграли одесский "Черноморец".

"Самая большая премия. Наверное, тысяч 10-11 долларов. Это было в донецком "Металлурге". Мы обыграли дома "Черноморец" и нам дали двойную премию. Был клуб, который платил совсем маленькие премиальные, но я об этом говорить не буду", — заявил футболист.

По словам Полевого, также приличные премиальные были за то, если отбирали очки у "Динамо" или "Шахтера", но до таких сумм не доходило.

За свою карьеру Полевой сменил несколько украинских клубов, среди которых донецкий и запорожский "Металлурги", киевский "Арсенал", "Днепр" и "Волынь".

Как ранее сообщал "Телеграф", легендарный защитник "Днепра" рассказал, сколько денег ему по-прежнему должен бывший владелец днепропетровского клуба Игорь Коломойский после ликвидации клуба.

Теги:
#ФК Металлург (Донецк) #УПЛ #Премии #Владимир Полевой #ФК Металлург Запорожье
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