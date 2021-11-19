Джеррард в новом клубе установил необычное ограничение

Джеррард сразу же установил свои порядки.

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард, который не так давно возглавил бирмингемский клуб, в интервью Daily Mail рассказал о нововведениях в команде.

"Первоочередная задача для меня — сделать глубокий анализ состава, чтобы понять, кто сейчас находится в команде. Я вижу, что мы будем играть в атакующий футбол и долго владеть мячом.

Сразу же запретил кетчуп! Для футболистов важен как правильный менталитет, так и правильное питание", — считает легенда английского футбола.

После 11 туров "Астон Вилла" с 10 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Для исправления ситуации как раз и был приглашен Джеррард, который ранее тренировал шотландский "Рейнджерс". Свой следующий матч после международной паузы бирмингемцы сыграют в эту субботу дома против "Брайтона".

Как ранее сообщал "Телеграф", полузащитник "Эвертона" Андрос Таунсенд забил сумасшедший гол в рамках АПЛ. Также "Телеграф" сообщал, что в Швеции был забит удивительный гол пяткой. Боснийца, который оформил взятие ворот, назвали "Новым Ибрагимовичем".