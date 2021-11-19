"Черноморец" - "Динамо": прямая трансляция матча УПЛ

В пятницу будет открыта программа 15-го тура УПЛ.

В пятницу стартует 15-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

В Киеве на стадионе им.Лобановского "Черноморец" сыграет формально домашний матч против киевского "Динамо". Как отметил президент "Динамо" Игорь Суркис, обмен кругами произошел по просьбе киевлян, чтобы лучше подготовиться к матчу Лиги чемпионов против "Баварии", который состоится в следующую среду. В ЛЧ "Динамо" с одним очком занимает последнее место в группе.

Игра начнется в 19.30. Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 1" и на стриминговой платформе Oll.TV.

На неделе стало известно, что киевский клуб разрешил арендованным футболистам сыграть против "Динамо". Таких игроков в составе одесского клуба сразу 15.

После 14 туров "Динамо" вместе с "Шахтером" лидирует в УПЛ с 35 очками, а "Черноморец" — 12-й с 11 очками.

Как ранее сообщал "Телеграф", президент киевлян Игорь Суркис не исключил, что в зимнее трансферное окно "Динамо" может обменяться с "Черноморцем" составами.