Укр

Цыганков мог пополнить состав чемпиона топ-лиги

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Виктор Цыганков Новость обновлена 19 ноября 2021, 16:22
Виктор Цыганков

Хотя в этот переход верится с трудом.

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич в интервью ютуб-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА рассказал о перспективах капитана киевлян Виктора Цыганкова. По словам белорусского футболиста, самым вероятным раскладом был переезд в мадридский "Атлетико".

"Шальке"? А вы уверены, что немецкий вариант вообще был и кто-то там давал 20 миллионов евро? Я не слышал об этом. Знаю, одна итальянская команда предлагала солидные деньги за Цыганкова, недавно вот мадридский "Атлетико" интересовался. Почему не срослось, этого уже не знаю.

Из-за чего Цыганков не перешел в "Атлетико? Может, не так совпали цифры, как многие хотели. Или факс не пришел", — заявил Хацкевич.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Цыганков провел 14 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев нещадно раскритиковал Цыганкова за его игровые качества. В пятницу "Динамо" вместе с Цыганковым сыграет очередной матч чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. "Телеграф" рассказал, во сколько начало и где смотреть встречу.

Теги:
#ФК Атлетико М #УПЛ #ФК Динамо (Киев) #Виктор Цыганков
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