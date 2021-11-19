Цыганков мог пополнить состав чемпиона топ-лиги

Хотя в этот переход верится с трудом.

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич в интервью ютуб-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА рассказал о перспективах капитана киевлян Виктора Цыганкова. По словам белорусского футболиста, самым вероятным раскладом был переезд в мадридский "Атлетико".

"Шальке"? А вы уверены, что немецкий вариант вообще был и кто-то там давал 20 миллионов евро? Я не слышал об этом. Знаю, одна итальянская команда предлагала солидные деньги за Цыганкова, недавно вот мадридский "Атлетико" интересовался. Почему не срослось, этого уже не знаю.

Из-за чего Цыганков не перешел в "Атлетико? Может, не так совпали цифры, как многие хотели. Или факс не пришел", — заявил Хацкевич.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Цыганков провел 14 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев нещадно раскритиковал Цыганкова за его игровые качества. В пятницу "Динамо" вместе с Цыганковым сыграет очередной матч чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. "Телеграф" рассказал, во сколько начало и где смотреть встречу.