Укр

Гол Малиновского помог "Аталанте" разгромить "Специю" Коваленко (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Руслан продолжает феерить Новость обновлена 20 ноября 2021, 18:30
Руслан продолжает феерить

Украинец в этот раз вышел на замену и отличился.

"Аталанта" в матче 13-го тура Серии А на своем поле разгромила "Специю" — 5:2.

Одним из мячей отличился и украинец Руслан Малиновский. Выйдя на поле на 60-й минуте, под занавес встречи Руслан в привычном для себя стиле мощно пробил из-за пределов штрафной и поразил правый угол. Другой украинец, Виктор Коваленко, который выступает в аренде в "Специи", за 64 минуты игры результативными действиями не отличился.

Помимо Малиновского, у хозяев дубль оформил Марио Пашалич, еще по мячу забили Дуван Сапата и Луис Муриэль.

Этот гол стал для 28-летнего Малиновского четвертым в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

Благодаря этой победе "Аталанта" с 25 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" же с 11 очками занимает 16-е место.

Как ранее сообщал "Телеграф", Руслан Малиновский впервые прокомментировал конфликт с главным тренером Александром Петраковым. По словам футболиста, СМИ сами придумали конфликтную ситуацию, а никаких разногласий у него с тренерским штабом сборной Украины не было.

Теги:
#ФК Аталанта #Виктор Коваленко #Руслан Малиновский #ФК Специя
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