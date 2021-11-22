Во Франции матч тура сорвался из-за брошенной в футболиста бутылки (видео)

Выходка одного фаната сорвала игру.

В воскресенье, 21 ноября, в чемпионате Франции должен был состояться суперматч "Лион" — "Марсель", однако уже в дебюте встречи беспорядки на трибунах привели к отмене игры.

Уже на 3-й минуте гости получили право на угловой, а болельщики "Лиона" тут же начали забрасывать угловой флажок посторонними предметами. Лидер "Марселя" Димитри Пайет решился разыграть стандарт, однако практически сразу в него была брошена бутылка с водой, которая угодила футболисту прямо в лицо. Пайет тут же упал на газон, а к нему на помощь прибежали медики.

Главный арбитр встречи Рудди Буке принял решение на время увести команды с поля. Спустя час Лига 1 и рефери предложили обеим командами доиграть, однако "Марсель" отказался. К слову, человек, бросивший бутылку в Пайета, был задержан. Более того, в телетрансляцию попал момент, как фанат "Лиона" дает пощечину мужчине, который стал виновником остановки игры.

Отметим, по итогам 13 игр "Марсель" (23 очка) и "Лион" (19 очков) идут на 5-м и 10-м местах в турнирной таблице Лиги 1 соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лионель Месси наконец-то забил свой первый гол в чемпионате Франции.