Укр

Клюшкой в голову: в Беларуси жестко подрались хоккеисты (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Драка хоккеистов попала на видео Новость обновлена 23 ноября 2021, 15:31
Драка хоккеистов попала на видео

Вратарь что-то не поделил с одноклубником.

Во время тренировки буллитов вратарь солигорского "Шахтера" Игорь Брикун напал на своего одноклубника Дмитрия Заламая, в результате чего на льду произошла драка.

Об этом сообщает newgrodno.

Во время тренировки буллитов Заламай забил гол, после чего Брикун швырнул в коллегу клюшкой. Дмитрий отреагировал на это жестко — хоккеист сначала ударил кипера клюшкой по голове, а затем еще дважды — по корпусу. На ледовой площадке завязалась рукопашная драка. В итоге хоккеистов разняли одноклубники. 

Видео драки одноклубников доступно в сети:

Что стало поводом для агрессии неизвестно. Предположительно, киперу не понравилось то, что Брикун исполнил "щелчок". Этот вид удара не принято исполнять на тренировках из-за травмоопасности для вратаря. Однако не исключаются и другие причины конфликта.

Примечательно, что Игорь бросился в драку на оппонента, который намного больше него. 181-сантиметровый страж ворот без страха набросился на почти двухметрового коллегу.

Справка: "Щелчок" — вид броска в хоккее, особенностью которого является короткий удар клюшки в лед перед шайбой (примерно в 3-5 см). Клюшка в момент удара прогибается, а затем придает шайбе дополнительную скорость.

Ранее "Телеграф" сообщал о массовой драке в украинском футболе.

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