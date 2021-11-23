Укр

Левандовски шикарным ударом через себя открыл счет в матче против "Динамо" (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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"Бавария" в Киеве Новость обновлена 23 ноября 2021, 20:08
"Бавария" в Киеве

Поляку, кажется, все равно, где забивать.

Киевское "Динамо" в эти минуты проводит матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Динамо" — "Бавария": прямая трансляция матча

Накануне игры в Киеве начался серьезный снегопад, и то старта матча работники стадиона постарались, чтобы привести газон в порядок.

На стартовых минутах мюнхенцы больше держали мяч, однако до опасных моментов дело не доходило. Тем удивительнее, что мяч случился из ничего. Левандовски на 14-й минуте принял мяч у чужих ворот метрах в десяти от ворот и в падении ударом через себя отправил его в правый нижний угол.

Арбитр с помощью ассисентов просмотрел еще раз видео данного эпизода, но никакого нарушения правил так и не увидел. Напомним, в случае поражения киевский клуб уже сегодня может лишиться всех шансов на продолжение борьбы в еврокубках на весну.

Напомним, матч первого круга "Бавария" — "Динамо" завершился разгромной победой немецкого клуба со счетом 5:0.

Матч "Динамо" — "Бавария" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Теги:
#ФК Динамо (Киев) #ФК Бавария #Лига Чемпионов
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