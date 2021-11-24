Укр

Де Дзерби сообщил об огромных потерях "Шахтера" перед матчем с "Интером"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Алан Патрик - один из тех, кто точно не сыграет Новость обновлена 24 ноября 2021, 09:23
Алан Патрик - один из тех, кто точно не сыграет

Травмы выкосили атакующую линию.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Интера" рассказал о потерях донецкого клуба.

"В матче против "Интера" нам точно не помогут Алан Патрик и Исмаили. Под вопросом участие и Степаненко, будем смотреть по ситуации, успеет ли он восстановиться. Также есть проблемы у Судакова, его ждать не стоит. Что касается Педриньо, то он не до конца восстановился, но его участие я бы не исключал.

В матче с "Интером" нам надо сыграть по-другому, нежели в чемпионате Украины. Это сложный путь для усовершенствования, но мы должны его пройти, чтобы менталитет стал сильнее", — цитирует Де Дзерби официальный сайт "Шахтера".

Напомним, из-за травм давно пребывают в лазарете нападающие Лассина Траоре и Жуниор Мораес.

Матч "Интер" — "Шахтер" начнется в 19.45.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой результат устроит "Шахтер" в матче против итальянского гранда. По мнению букмекеров, у украинского клуба не так и много шансов на успех в данном противостоянии. Игра первого круга в Киеве завершилась с ничейным счетом — 0:0.

Теги:
#ФК Шахтер #ФК Интер (Милан) #Лига Чемпионов #Роберто Де Дзерби
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