Украина отпустила Россию в отрыв в таблице коэффициентов УЕФА

Ничья "Зенита" всему виной.

Во вторник состоялись очередные матчи 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. "Зенит" в Швеции благодаря голу Ярослава Ракицкого смог сыграть вничью с "Мальме" (1:1), а киевское "Динамо" дома потерпело поражение от "Баварии" — 1:2.

Благодаря ничейному результату Россия в таблице коэффициентов УЕФА заработала 0.2 балла и увеличила отрыв от Украины. На данный момент россияне занимают 10-е место с результатом 32,282 балла. Украина, которая находится на 11-м месте, сейчас имеет 31.400 балла.

На первом месте продолжает оставаться Англия с суммарным результатом 94,498 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество команд от страны в последующих розыгрышах еврокубков и их распределение по турнирам. В случае, если Украина продолжит занимать 11-е место, то, скорее всего, лишится прямой путевки в групповой турнир Лиги чемпионов в сезоне 2023/24. По итогам прошлогоднего рейтинга в следующем розыгрыше два украинских клуба начнут борьбу в Лиге чемпионов с квалификации.

Напомним, за победу на групповых турнирах еврокубках страна получает 2 балла, которые делятся на количество клубов, начинавших борьбу в еврокубках. В случае с Украиной их было пять, то есть, максимально в случае победы Украина получил 0,4 балла. За ничью — 1 балл (соответственно — 0,2).

Ранее "Телеграф" сообщал, что нужно "Шахтеру", чтобы продолжить борьбу в еврокубках весной.